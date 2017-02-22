TSK'da başörtüsü yasağı kaldırıldı

Türkiye bir yasağı daha tarihe gömdü. Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanan başörtüsü yasağı kaldırıldı.

Türkiye bir yasağı daha tarihe gömdü. Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanan başörtüsü yasağı kaldırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki başörtüsü yasağı, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle kaldırıldı. Artık isteyen kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek. Başörtüsü özgürlüğü askeri öğrencileri de kapsayacak.

