TSK: 'Çukurca'da 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı'
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri ili Çukurca ilçesi Avuş Tepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığını açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri ili Çukurca ilçesi Avuş Tepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığını açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, "26 Mayıs 2017 tarihinde saat 04.20 sularında Hakkâri ili Çukurca ilçesi Avuş Tepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.
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