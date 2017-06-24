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TSK: Bir asker hastanede şehit oldu
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TSK: Bir asker hastanede şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bingöl'ün Genç bölgesinde icra edilen operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bingöl'ün Genç bölgesinde icra edilen operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, "23 Haziran 2017 tarihinde Bingöl/Genç bölgesinde icra edilen operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastanede tedavi altına alınmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bir kahraman silah arkadaşımız kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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