TSK: Bin 127 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 1 Eylül 2016 ve 8 Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan toplam bin 127 sığınak-barınak-mağaranın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 1 Eylül 2016 ve 8 Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan toplam bin 127 sığınak-barınak-mağaranın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 1 Eylül 2016 ve 8 Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan toplam bin 127 sığınak-barınak-mağaranın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Geçen yılın aynı dönemi 540 sığınak-barınağın kullanılamaz hale getirildiği bildirilerek, bu dönem bin 127 sığınak-barınağın kullanılamaz hale getirildiği ve yüzde 208'lik bir artışın sağlandığını kaydedildi.

