TSK: 'Bestler-Dereler'de 1 asker şehit oldu'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde süren operasyonda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Operasyonda toplam 6 bölücü terör örgütü mensubu ise etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde süren operasyonda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Operasyonda toplam 6 bölücü terör örgütü mensubu ise etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 19-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde icra edilen ve 29 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubunun etkisiz hale getirildiği Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk Operasyonu'nun ikinci safhasının 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir komutasında 1'inci Jandarma Komando Tugayı Komutanlığı (Çakırsoğüt) ve 3'üncü Komando Tugayı Komutalığının (Siirt) katılımı ile 8 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Şırnak Bestler-Dereler ve Siirt Herekol bölgelerinde devam ettiği belirtildi. Operasyonda 12 Mayıs 2017 saat 13.30'dan itibaren teröristlerle iki yerde sıcak temas sağlandığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda 1'inci Jandarma Komando Tugayı Komutanlığı (Çakırsöğüt) sektöründe çıkan çatışmada (Bestler-Dereler bölgesinde) 3 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Ancak operasyon esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.



"6 BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU ÖLDÜRÜLDÜ"

Açıklamada, 3'üncü Komando Tugayı Komutanlığı (Siirt) sektöründe çıkan çatışmada da Yazlıca Dağı HerekoI-Kanageç T. mevkiinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 6 olduğu kaydedildi. Bölgedeki operasyonun ATAK helikopterleri ve İHA desteğinde devam ettiği bildirildi.

(Musa Erdoğan /İHA)