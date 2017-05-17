TSK: Azez'de bomba yüklü motosiklet patladı, 3 yaralı

Türk Silahlı kuvvetleri (TSK), Azez merkezde bulunan bir trafonun yakınına kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılan bomba yüklü bir motosikletin patlatılması neticesinde biri ağır iki yerel polis memuru ve bir sivil olmak üzere üç kişi yaralandığını açıkladı.

Türk Silahlı kuvvetleri (TSK), Azez merkezde bulunan bir trafonun yakınına kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılan bomba yüklü bir motosikletin patlatılması neticesinde biri ağır iki yerel polis memuru ve bir sivil olmak üzere üç kişi yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatının yaklaşık yedi ay sürdüğü ve sonucunda 243 meskun mahalin DEAŞ terör örgütünden kurtarılarak özgürleştirildiği hatırlatıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin birçok kurum ve kuruluşuyla birlikte bölge halkının güvende günlük yaşamlarına dönmesi için üstün bir gayret gösterilmekle birlikte bölge halen kendine özgü risk ve tehlikeleri de bünyesinde barındırdığına dikkat çekildi.

Türkiye Cumhuriyetinin bölge halkının güvenliği ve yaşamlarını normalleştirme sürecinde yaşanan bazı olaylar ise şöyle açıklandı:

"16 Mayıs 2017 tarihinde El Rai kuzeydoğu çıkışında bölgeye yapılacak bir ambar binası için zemin düzeltmesi yapan Emniyet Teşkilatına ait bir zırhlı iş makinası saat 15.58'de daha önceden yerleştirilen bir EYP'nin patlatılması neticesinde hafif zarar görmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Bölgede yapılan aramalarda tuzaklanmış sekiz adet EYP daha tespit edilerek imha edilmiştir.

16 Mayıs 2017 tarihinde saat 20.56'da Azez merkezde bulunan bir trafonun yakınına kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılan bomba yüklü bir motosikletin patlatılması neticesinde biri ağır iki yerel polis memuru ve bir sivil olmak üzere üç kişi yaralanmış, yaralı polis memuru Kilis Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır."

Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından bölge halkının huzur ve barış içinde yaşamlarına devam etmesi için özverili ve gayretli çalışmalarını devam ettiği bildirildi.

