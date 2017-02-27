TSK anlık istihbarat aldı Türk jetleri bombaladı!

Türk savaş uçakları bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedefleri vurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan bu akşam saatlerinde yapılan açıklamada, gün içinde PKK'nın Kuzey Irak'taki bir kampına ani müdahale ile operasyon düzenlendiği bildirildi.

"ANLIK İSTİHBARAT ALINDI"

Açıklamada şöyle denildi:

Bugün 14.56-15.07 saatleri arasında Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede bir dağın yamacında tespit edilen 5 hedef (mağara, sığınak ve bir Doçka silah mevzii) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Zayiat tespiti devam etmektedir.