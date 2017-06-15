TSK ağır silahlarla atış yaptı

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK), Van'ın Erciş ilçesinde yapılan ağır silah atışlarının fotoğraflarını yayınladı.
Türk Silahları Kuvvetleri (TSK), Van'ın Erciş ilçesinde yapılan ağır silah atışlarının fotoğraflarını yayınladı. TSK'nın internet sitesinde yayınladığı haberde, "108'inci Topçu Alay Komutanlığı Erciş/Van unsurlarınca, 05-09 Haziran 2017 tarihleri arasında 'Ağır Silah Atışları' icra edilmiştir" denildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.