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TSK: 60 terörist etkisiz hale getirildi
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TSK: 60 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 60 terörist etkisiz hale getirilirken ve çok sayıda mühimmat ile kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 7 asker şehit oldu, 19 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 60 terörist etkisiz hale getirilirken ve çok sayıda mühimmat ile kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 7 asker şehit oldu, 19 asker yaralandı.
TSK, yurt içinde ve yurt dışında bölücü terör örgütüyle mücadele ve hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. TSK'dan yazılı açıklamada, "Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (Hakkari, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Siirt) teröristlerden temizlemek ve önümüzdeki döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği bildirildi.

"60 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Bu kapsamda; Şırnak Beytüşşebap, Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ Arıcak, Mardin Dargeçit ve Siirt Pervari bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar icra edildi. Operasyonlarda, 60 terörist etkisiz hale getirildi, 1 adet geri tepmesiz top, 1 adet 81 milimetre havan, 1 adet 60 milimetre havan, 9 roketatar, 6 adet makineli tüfek, 75 adet piyade tüfeği, 3 adet keskin nişancı tüfeği, 30 adet av tüfeği ve 283 adet el bombası ele geçirildi.

"39 ADET EYP İMHA EDİLDİ"
39 adet el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiğinin kaydedildiği açıklamada, 750 kilogram amonyum nitrat, 207 tüp, 21 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 135 roketatar mühimmatı, 60 bomba atar mühimmatı, 5 mayın, 13 bin 300'ü Biksi makineli tüfek mühimmatı olmak üzere yaklaşık 18 bin hafif silah mühimmatı ve çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo ve fünyenin ele geçirildiği ifade edildi.
Açıklamada teröristler tarafından kullanılan 52 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildiği kaydedilerek şunlara yer verildi:
"Bölücü terör örgütü en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 459 bin 953 adet kök kenevir, 113 kilogram uyuşturucu, bin 607 kilogram toz esrar, bin 291 kilogram kubar esrar, 92 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirilmiş, etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 617 kişi yakalanmıştır."
Düzenlenen operasyonlar esnasında 7 askerin şehit olduğu, 19 kahraman askerin de yaralandığı ifade edildi. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde 5 bin 617 kişinin yakalandığı ve bol miktarda uyuşturucu ile kaçak sigaranın ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekata ilişkin şu bilgiler aktarıldı:
"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir."
(Caner Ünver/İHA)

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