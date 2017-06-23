TSK: 53 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde ve yurt dışında son bir haftada düzenlenen terör ve hudut güvenliği operasyonlarında toplam 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde ve yurt dışında son bir haftada düzenlenen terör ve hudut güvenliği operasyonlarında toplam 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele ile Fırat Kalkanı harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük öneme sahip olan, Hakkari, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır bölgelerini teröristlerden temizlemek ve gelecek döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği bildirildi.

Bu kapsamda, 15-22 Haziran tarihlerinde, Şırnak Beytüşşebap, Besler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ Arıcak ve Siirt Pervari bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, üçü lider kadrosundan aranan teröristler listesinde gri listede yer alan Sefkan kod adlı Kenan Kahraman, sözde Şenkaya-Göle sorumlusu Hakkı kod adlı Yasin Atsak ile yeşil listede yer alan sözde Sarıkamış-Şenkaya-Göle sorumlusu Alişer kod adlı Zeynal Leblebici dahil 53 terörist etkisiz hale getirildi.



"58 SIĞINAK, BARINAK, MAĞARA VE DEPO KULLANILMAZ HALE GETİRİLDİ"

Operasyonlarda; bir tanksavar füzesi, üç doçka uçaksavar makineli tüfek, üç roketatar, 4 makineli tüfek, 19 piyade tüfeği, iki keskin nişancı tüfeği, 6 tabanca, 9 av tüfeği ve 47 el bombası ele geçirildi, 17 el yapımı patlayıcı imha edildi. Ayrıca, 3 bin 890 kilogram amonyum nitrat, 463 tüp, 22 havan mühimmatı, 25 roketatar mühimmatı, 5 mayın, 5 bin 123'ü piyade tüfeği mühimmatı olmak üzere yaklaşık 10 bin hafif silah mühimmatı ile patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda kablo ve fünye ele geçirildi. Teröristlerce kullanılan 58 sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale getirildiğinin kaydedildiği açıklamada, terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik operasyonlar ve sınır hattında alınan tedbirler sonucu 3 milyon 655 bin 301 kök kenevir, 8 bin 857 kilogram toz ve 2 bin 767 kilogram kubar esrar, 7 bin 400 litre akaryakıt ile 34 bin 480 paket kaçak sigaraya el konulduğu aktarıldı.



"OPERASYONLARDA 10 ASKER ŞEHİT OLDU, 36 ASKER YARALANDI"

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 7 bin 851 kişi yakalanırken, bir haftadaki operasyonlarda 10 asker şehit oldu, 36 asker yaralandı.

Irak'ın ve Suriye'nim kuzeyindeki operasyonlar kapsamında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesiyle Azez ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. El Bab ilçe merkezinin yanı sıra Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmaları sürdürüldü. PKK/PYD mensubu teröristlerin Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.

Bilgilendirmede, operasyonlar sonucu bölücü terör örgütüne ağır darbe vurulduğu belirtildi. Şırnak başta olmak üzere yurdun doğu illerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı göz önüne alındığında, yürütülen operasyonların başarısı ve caydırıcılığının terör örgütü üzerindeki baskısını her geçen gün giderek artırdığı vurgulandı.

Açıklamada, "Son yılların en büyük darbesini alan ve elemanlarının büyük bir bölümünü yitiren, özellikle lider kadrosundaki kayıpları ile zor durumda kalan, yeni katılım olmaması nedeniyle bu kayıplarını da tamamlayamayan PKK son aylarda oldukça güç duruma düşürülmüştür" denildi.

(Caner Ünver/İHA)