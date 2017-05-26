TSK: 45 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele ve hudut güvenliği alanlarında geride kalan hafta yapılan faaliyetler kapsamında, 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele ve hudut güvenliği alanlarında geride kalan hafta yapılan faaliyetler kapsamında, 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, terörle mücadele ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkların geri dönüşüne destek kapsamında faaliyetlere ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; geride kalan hafta içerisinde (18 - 25 Mayıs 2017) bölücü terör örgütünün (BTÖ) sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman, Tunceli) teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre; gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, Şırnak / Beytüşşebap - Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Hakkari/Yüksekova, Diyarbakır/Dicle, Erzurum/ Şenkaya ve Ardahan/Göle bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi. Operasyonlarda; 45 terörist etkisiz hale getirildi, 3 roketatar, 5 makineli tüfek, 13 piyade tüfeği ve 43 el bombası ele geçirildi, 27 el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi. Yaklaşık 2 bin kilogram amonyum nitrat, 110 kilogram TNT ve 4 kilogram A4 patlayıcı, 5 binin üzerinde hafif silah mühimmatı ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi. Teröristler tarafından kullanılan 26 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi, BTÖ'nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler neticesinde, yaklaşık 6 kilogram uyuşturucu ve 62 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi, etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 bin 952 kişi yakalandı. Bölgede sürdürülen operasyonlar kapsamında 6 askerin ve 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 15 askerin de yaralandığı ifade edildi.

Operasyonlara dair yapılan değerlendirmede, "Bu hafta özellikle Şırnak/Beytüşşebap - Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Hakkari/Yüksekova, Diyarbakır/Dicle, Erzurum/Şenkaya ve Ardahan/Göle bölgelerinde yürütülen orta ve büyük çaplı operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne ağır darbeler indirilmektedir. Yürütülen başarılı ve kararlı operasyonlar ile tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleri ile örgütün lojistik desteğine son dönemdeki en büyük kayıplar verdirilmiştir. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde yaklaşık 7 bin kişi yakalanmış ve bol miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, TSK'nin 2017 yılının başından itibaren sürdürdüğü kararlı duruşla ve özellikle kış ve bahar aylarından itibaren yürütülen başarılı operasyonlarla bölücü terör örgütüne büyük kayıplar verdirmek suretiyle örgüt üzerindeki baskısını arttırdığı, bu kapsamda, Türk milletinden aldığı güçle vatandaşların can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlı mücadelesine devam edeceği vurgulandı.

"Azaz-Cerablus arasında bulunan 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı"

Suriye'nin kuzeyinde devam eden harekat kapsamında, hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı bildirildi.

Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği de aktarıldı.

(Caner Ünver/İHA)