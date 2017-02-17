Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
TSK 3 şehit 'kazası'nın ses kaydını verdi!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

TSK 3 şehit 'kazası'nın ses kaydını verdi!

RUSYA'nı El Bab'daki Türk askerlerini vurması olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. TSK, Rusya'ya olaydan önce koordinatların gönderildiği bir ses kaydını yolladı. TSK'nın ses kaydı akıllara Rusya Türk askerini bile bile mi vurdu sorusunu getirdi.

RUSYA'ya ait savaş uçağının El Bab'da 3 askeri şehit ettiği bombardımanla ilgili TSK 8 Şubat tarihinde yaşananlara dikkat çekiyor. TSK, bombardımandan bir gün önce Rusya'nın kontrolündeki Hmeymim'den roket atılınca aynı gün koordinatları bir kez daha iletmiş ve uyarıda bulunmuş. Kayıt altına alınan bu uyarı, Moskova'ya iletildi.

9 Şubat'ta bir Rus uçağının El Bab'da Türk tankçıların geçici barınak olarak kullandığı binayı bombalamasıyla ilgili şimdiye kadar kamuoyuna yansımamış önemli bilgiler ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı, 9 Şubat sabahı meydan gelen olaydan sonra aynı günün akşamı yaptığı açıklamada, bombalamanın ‘kazaen' olduğunu ve 3 askerin şehit düştüğünü duyurmuştu. Ancak Kremlin Sözcücüsü Dmitriy Peskov, “Koordinatları Türk tarafı verdi. Bize iletilen verilere göre harekât düzenlendiği esnada orada Türk askerinin bulunmaması gerekiyordu” açıklaması yapınca, Genelkurmay 10 Şubat akşamı önemli bir ayrıntıyı da içeren açıklama yapma ihtiyacı duymuştu.

ROKETİ ATAN SURİYE REJİMİ

Türk askerinin yaklaşık 10 günden beri aynı bölgede bulunduğu ve bunun Rusya ile paylaşıldığının vurgulandığı açıklamadaki önemli ayrıntı ise, “9 Şubat'taki bombalamadan bir gün öce, 8 Şubat'ta Rusya Federasyonu birliklerinin kontrolünde bulunan bölgeden, ‘dost unsurların' bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, Türk askerinin bulunduğu yer koordinatlarının bir kez daha aynı günün gecesi saat 23.11'de Hmeymim'deki Harekât Merkezi'nde sorumlu personele tekrar iletildiğinin” belirtilmesiydi. Türk tarafının yaptığı incelemeler sonucu 8 Şubat'ta atılan roketin Suriye rejim güçlerine ait olduğu anlaşıldı. 8 Şubat'taki olaydan sonra Hmeymim ile irtibatı Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı kurdu. Rusya'ya, daha önce verilmiş dost koordinatlara ait bölgeye roket atıldığı, Suriye'nin bu konuda uyarılması ve dost koordinatların bir kez daha Rusya tarafından bilinmesi gerektiğine dair yapılan uyarı kayıt altına da alındı. Bu ses kaydı da 9 Şubat'taki bombalamadan sonra Moskova'ya iletildi.

RUS UÇAKLARINA AMANSIZ TAKİP

9 Şubat'la ilgili bilinmeyen bir diğer gerçek de, bombalamanın ardından benzer bir olay yaşanmaması için Türk savaş uçaklarının Suriye üzerinde Rusya savaş uçaklarına kimi zaman keskin manevralar da yaparak paralel şekilde kısa sayılmayacak bir süre uçmaları oldu. Türk uçaklarının sınır hattı ile El Bab arasındaki amansız takibi sonucu, Rus uçakları bir süre sonra Hmeymim'deki üslerine geri döndüler. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların bir haftadan beri 7/24 esasına göre Suriye sınır hattından El Bab'a kadar olan bölgede uçuş yaptığı öğrenildi.

REJİM YANILTMIŞ OLABİLİR

Ankara, 9 Şubat'taki olayın “Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın talimatıyla Türkiye'yi test etmek amacıyla bilinçli olarak gerçekleştirildiğine” hiçbir zaman ihtimal vermedi. Bu değerlendirme Rusya'ya da iletildi. Ancak Ankara, Hmeymim Üssü'ndeki harekât merkezinde bulunan hedefçilerin, rejim güçlerince yanıltılmış olabileceği ve Türk tankçıların bulunduğu yerin terör örgütü DEAŞ tarafından ele geçirildiği, bu nedenle bombalamanın doğru olacağı yönünde ısrarla yanıltıcı bilgiler verilmiş olması ihtimalini gözardı etmiyor.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
3 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı
Kurulan şirket sayısı yüzde 29 arttı
TSK 3 şehit 'kazası'nın ses kaydını verdi!
Başbakan Yıldırım Malta'da
Borsa güne yatay başladı
Kısa vadeli dış borç stoku 2016'da azaldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'
'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı geniş özeti
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı geniş özeti
Putin NATO'yu bombaladı! Bizi çatışmanın...
Putin NATO'yu bombaladı! Bizi çatışmanın...
15 Temmuz için 92 kez müebbet hapis!
15 Temmuz için 92 kez müebbet hapis!
Erdoğan ve Hulusi Akar beraber namaz kıldı
Erdoğan ve Hulusi Akar beraber namaz kıldı
Meteoroloji'den bu illere kar uyarısı!
Meteoroloji'den bu illere kar uyarısı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
3 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı
3 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı
Kurulan şirket sayısı yüzde 29 arttı
Kurulan şirket sayısı yüzde 29 arttı
TSK 3 şehit 'kazası'nın ses kaydını verdi!
TSK 3 şehit 'kazası'nın ses kaydını verdi!
Başbakan Yıldırım Malta'da
Başbakan Yıldırım Malta'da
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Kısa vadeli dış borç stoku 2016'da azaldı
Kısa vadeli dış borç stoku 2016'da azaldı
'Sivil memurlar, darbeci pilotlara yakıt vermedi'
'Sivil memurlar, darbeci pilotlara yakıt vermedi'
Bozdağ'dan o iddialara yanıt: Varsa görevi bırakırım!
Bozdağ'dan o iddialara yanıt: Varsa görevi bırakırım!
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı
Venezuela'da korkunç kaza: 16 ölü, 50 yaralı
Venezuela'da korkunç kaza: 16 ölü, 50 yaralı
'Evet' mührünü kıran vatandaşa emsal ceza
'Evet' mührünü kıran vatandaşa emsal ceza
İstanbul'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
İstanbul'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English