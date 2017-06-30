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TSK: 2'si yeşil listede 3 terörist öldürüldü
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TSK: 2'si yeşil listede 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi. Teröristlerden ikisinin yeşil listede olduğu belirtilirken operasyonlar kapsamında toplamda 13 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi. Teröristlerden ikisinin yeşil listede olduğu belirtilirken operasyonlar kapsamında toplamda 13 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Lice'de icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin (ikisi yeşil listede) ölü olarak, dört adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet M-15 piyade tüfeği, bir adet tabanca, beş adet el bombası, beş adet av tüfeği, bir adet el dürbünü, bir adet telsiz, 150 adet M-15 piyade tüfeği fişeği ve 130 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ile birlikte ele geçirildiğini açıkladı.
TSK'dan terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Şırnak/Uludere'de, üs bölgesine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak merkez, Balveren beldesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında tespit edilen iki adet basmalı ve uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı imha edildi, bir adet el telsizi ele geçirildi. Tunceli/Hozat'da güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında, toprağa gömülü vaziyette bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve 30 adet fişeği ele geçirildi.
Irak kuzeyi/Avaşin Basyan ve Zap bölgelerinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile imha edildi, 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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