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TSK: 1'i sözde emir 38 DEAŞ'lı öldürüldü
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TSK: 1'i sözde emir 38 DEAŞ'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan operasyonlarda, 1'i sözde DEAŞ emiri olmak üzere 38 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan operasyonlarda, 1'i sözde DEAŞ emiri olmak üzere 38 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TSK, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 135'inci günü 05 Ocak 2017 saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama yayımladı. Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 74 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları ateş altına alınmış, biri sözde DEAŞ emiri olmak üzere 20 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah, Tadif, Kabr al Mukri, Suflaniyah ve Zammar'da bulunan 28 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda barınma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiş, 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda toplam 38 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

2 BİN 741 EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ
Açıklamada, DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 48 el yapımı patlayıcının imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 741 el yapımı patlayıcı ve 43 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerek icra edilen hava harekatları, gerek ateş destek vasıtaları ile açılan ateşlerde ve gerekse DEAŞ teröristleriyle girilen çatışmalar esnasında bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği vurgulandı.
(Onur Emre Durak/İHA)
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