09.01.2017 11:42 TSE Başkanı Korkmaz'ın 'Enerji Tasarrufu Günü' mesajı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, 'Enerji Tasarrufu Günü' ve 'Enerji Tasarrufu Haftası' dolayısıyla yayımladığı mesajında, TSE'nin Türkiye'de enerji verimliliğine ilişkin olarak yürütülen çalışmaların vazgeçilmez paydaşı olduğunu kaydetti. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, "Enerji Tasarrufu Günü" ve "Enerji Tasarrufu Haftası" dolayısıyla yayımladığı mesajında, TSE'nin Türkiye'de enerji verimliliğine ilişkin olarak yürütülen çalışmaların vazgeçilmez paydaşı olduğunu kaydetti.



TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, "Enerji Tasarrufu Günü" ve "Enerji Tasarrufu Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. TSE'nin Türkiye'de standardizasyon alanında tek, uygunluk değerlendirme alanında da öncü kuruluş olarak enerji verimliliği konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Korkmaz, "Enstitümüz, elektrikli ev aletlerinin enerji etiketlemesi ölçümlerinden, endüstriyel elektrik motorlarının enerji verimliliği testlerine, fotovoltaik panellerden yeşil bina ve yeşil havaalanı sertifikasyonuna kadar birçok alanda standardizasyon, belgelendirme, test ve muayene-gözetim hizmeti vermektedir. Tüm bu faaliyetler TSE'nin, ülkemizde enerji verimliliğine ilişkin olarak yürütülen çalışmaların vazgeçilmez paydaşı olduğunu ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.



"Enerji etiketi tespit ve doğrulama işlemlerini gerçekleştiriyoruz"



Enstitü olarak 'Islak Grup' olarak nitelendirilen çamaşır ve bulaşık makinelerinin, kurutucularının enerji verimliliğini doğrulayan akredite laboratuvarını Mayıs 2014'de devreye aldıklarını bildiren Korkmaz, şunları kaydetti:



"Ek olarak ev tipi fırınların, soğutucuların ve aydınlatma ürünlerinin enerji etiketi tespit ve doğrulama işlemeleri de akredite olarak yürütülmektedir. Tuzla yerleşkemizde, konusunda tek bağımsız akredite laboratuvar olan klima laboratuvarı da sektörün AR-GE ve muayene ihtiyaçlarına yanıt vermektedir. Ülkemizde yaklaşık olarak 20 milyon konut olduğu ve 2014 TÜİK verilerine göre elektrik enerjisinin yüzde 22,3'ü meskenlerde ve yüzde 19,2'si ticarethanelerde tüketildiği düşünülürse bu alanda yapılacak tasarruf çalışmalarının ne denli önemli olduğu görülecektir. Enerji verimliliğinde bir başka önemli konu ise sanayide kullanılan enerjidir. Sanayide kullanılan elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 70'ini elektrik motorları tüketmektedir. Sanayisi günden güne büyüyen ülkemizde her yıl 1 milyonun üzerinde elektrik motorunun piyasaya arz edildiği göz önüne alındığında, enerji verimliliğinin sağlanmasında elektrik motorlarının test ve muayene işlemlerinin önemi ortaya çıkmaktadır. TSE'nin Gebze Kalite Kampüsündeki Elektrik Motorları Test Laboratuvarı, Türkiye'de üretilen ya da ithal edilen elektrik motorlarının AB ve Ulusal mevzuata uygunluğunu test edecek kabiliyete sahip, TÜRKAK Akreditasyonu ile hizmet veren ülkemizdeki ilk ve tek tarafsız laboratuvar olarak 2015 yılı Nisan ayından bu yana faaliyettedir. TSE bir yandan da yenilenebilir enerji yatırımlarının ivme kazanması ile birlikte bu alanda artan test ve muayene ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yatırımlar gerçekleştirdi. Enstitüsü olarak Ankara Ostim'de hizmet veren ülkemizdeki tek test merkezi ile fotovoltaik panellerin enerji verimliliğini ölçme konusunda üretici ve yatırımcılara hizmet vermekteyiz."



"TSE 2013 yılından bu yana Doğrulayıcı Kuruluş olarak hizmet veriyor"



TSE Başkanı Kormaz, iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salınımlarıyla ilgili 2013 yılından bu yana tarafsız Doğrulayıcı Kuruluş olarak TS EN ISO 14064-3 standardına göre doğrulama hizmeti veren Enstitünün; başta havaalanları, TBMM ve özel şirketlerde olmak üzere 167 Sera Gazı Doğrulama faaliyeti gerçekleştirdiğini kaydederek, "Öte yandan Enstitümüz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25 Kasım 2016 tarihi itibari ile Sera gazı Emisyonlarının Takibinde Doğrulayıcı Kuruluş olarak da atanmıştır. TSE bu alanda ülkemizde en geniş teknik uzman kadrosuna sahip kuruluş olarak hizmet vermeye başladı. TSE'nin hâlihazırda 12 baş doğrulayıcı, 7 doğrulayıcı olmak üzere 19 uzman personeli bulunmaktadır" dedi.



Yeşil Havaalanı, Yeşil Liman, Yeşil Bina Belgelendirmesi



Hali hazırda Enstitünün verdiği doğrulama hizmetinin büyük çoğunluğunun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile TSE arasında 2013 yılında imzalanan Yeşil Havaalanları İşbirliği Protokolü çerçevesinde verildiğini ifade eden Kormaz, mesajının devamında şunları kaydetti:



"Söz konusu protokol, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına, verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi çalışmalarını içermektedir. Bu kapsamda TSE; 2014 yılında 51, 2015 yılında 59 ve 2016 yılında da 58 havacılık kuruluşuna doğrulama hizmeti vermiştir. Enstitümüz ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ile 16 Aralık 2014 tarihinde imzaladığı Yeşil Liman Protokolü çerçevesinde belgelendirme hizmeti vermektedir. Söz konusu protokol kapsamında 2014 yılından bu yana 12 Liman İşletmesi Yeşil Liman belgesi almaya hak kazanmıştır. TSE "Güvenli Yeşil Bina" belgelendirmesi de yapmaktadır. Güvenli Yeşil Bina Belgesi, söz konusu binanın enerji tasarrufu ile birlikte, kullanılan malzemelerin yaymış olduğu radyoaktif ve karbon salınımlarını en aza indirdiğini belgelemektedir. Saklı enerji kaynağı olarak ifade edilen Enerji Verimliliği ülkemizin sürdürülebilir çevre ve kalkınma hedeflerini gerçekleştirme yolunda en önemli kilometre taşlarındandır. Enerji Tasarrufu Günü ve Haftası vesilesiyle TSE'nin güçlü laboratuvar altyapısı ve uzman personeli ile ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalara standardizasyon, belgelendirme, test ve muayene hizmetleriyle katkı sunmaya devam edeceğini hatırlatıyor, tüm vatandaşlarımızı, kurum ve kuruluşları enerji tasarrufu konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyoruz."

