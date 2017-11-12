12.11.2017 21:46 Truva Atı'ndan böyle düştü

Çanakkale'de Truva Atı'ndan düşerek, hayatını kaybeden Mestan Güney'in, düşüş anları saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi. Çanakkale'de Truva Atı'ndan düşerek, hayatını kaybeden Mestan Güney'in, düşüş anları saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

Çanakkale'de bugün öğle saatlerinde Mestan Güney (55) adlı şahıs, Brad Pitt'in rol aldığı Troy adlı filmde kullanıldıktan sonra Kordon boyunda sergilenen 12,6 metre yükseklikteki atın üzerine tırmandı. Vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen ve "Bana bir şey olmaz" diyen Mestan Güney, 12.6 metre yüksekliğindeki atın üzerinden dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Olayın ardından emniyet ekiplerinin ve 112 Acil servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Truva Atı'ndan düşerek, yaşamını yitiren Mestan Güney'in düşüş anları olay yerinde olan bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.



