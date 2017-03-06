Trump, yeni göçmen kararnamesini imzaladı: Irak listede yok

ABD'de 7 ülkenin vatandaşlarına vize yasağını içeren göçmen kararnamesi, mahkemeden dönmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlerin ülkeye girişini düzenleyen yeni kararnameyi imzaladı. Irak, vize yasağı uygulanacak ülkeler arasından çıkarıldı.

Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump, 7 ülkeye seyahat yasağı öngören bir başkanlık kararnamesi yayınlamış, ABD mahkemesi yasağı iptal etmişti. Ancak mahkeme kararına rağmen Donald Trump, bazı ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararnamesini yeniledi.

​90 GÜN YASAK

Beyaz Saray yönetiminin yaptığı açıklamada, kararnamenin yine 90 günlük bir yasağı içerdiği ve İran, Libya, Suriye, Yemen, Somali ve Sudan vatandaşlarını kapsayacağı belirtildi.

YEŞİL KARTI ETKİLEMİYOR

Yeni kararname, sözkonusu ülkenin vatandaşı olmasına karşın ABD'de yaşama ve çalışma izni veren 'yeşil kart' sahibi olanları etkilemeyecek.

Donald Trump'ın imzaladığı yeni kararnamenin bir öncekinden en önemli farkı ise Irak vatandaşlarını listeden çıkartması oldu.