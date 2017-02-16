Trump: Yeni bir göçmen kararnamesi haftaya ilan edilecek

ABD Başkanı Donald Trump, Alexander Acosta'nın Çalışma Bakanı olarak göreve getirildiğinin duyurulduğu basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

'HALKI KORUMAK İÇİN…'

Yargının engeline takılan göçmen kararnamesinin yeniden gündeme geleceğini söyleyen Trump, haftaya kararnameyi ilan edeceğini açıkladı. Gelecek hafta ilan edilecek kararnamenin 'daha kapsamlı' olacağını söyleyen Trump, amacının 'halkı korumak' olduğunu belirtti.

İstifa eden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'le ilgili soruları yanıtlayan Trump, "Mike Flynn iyi biridir. İstifasını istedim, o da bunu saygılı bir şekilde yerine getirdi."

Trump, Flynn'in Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yanlış bilgi vermiş olduğunu öğrendiğinde üzüntü duyduğunu ifade etti.

'FLYNN YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADI'

Flynn'in Rus büyükelçiyle konuşmasıyla yanlış bir şey yapmadığını söyleyen Trump, sorunun Flynn'in Pence'e konuşmanın tam detaylarını aktarmaması olduğunu vurguladı: "Yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Sadece işini yaptı."

Rusya'yla ilişkiler üzerine sorulan bir soruya Trump, 'Rusya'yla hiçbir bağının olmadığını, ekibinin Rus istihbaratıyla hiç temasa geçmediğini' söyleyerek yanıt verdi. Rusya'da hiçbir şeyi olmadığını söyleyen Trump, 'ne bir kredi ne de bir anlaşmam mevcut' dedi. Trump, Flynn'ı Rusya'yla yaptırımları konuşması için yönlendirmediğini de ekledi.

'ENKAZ DEVRALDIM'

Trump, Obama dönemiyle ilgili olarak, "Açık konuşmak gerekirse, içeride ve dışarıda, enkaz devraldım" yorumunu yaptı.

IŞİD'le mücadele konusunda Trump, "IŞİD adeta bir kanser gibi yayılıyor. Bu da enkaz devraldığım konulardan birisi" dedi.