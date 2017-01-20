Trump, yemin için kongre yolunda

ABD'nin 45 inci Başkanı Donald Trump yemin töreni için Kongre'ye gitmek üzere Barack Obama ile Beyaz Saray'dan ayrıldı.
ABD'nin 45 inci Başkanı Donald Trump yemin töreni için Kongre'ye gitmek üzere Barack Obama ile Beyaz Saray'dan ayrıldı. ABD'de tarihi devir teslim töreni, devam ediyor. Kasım ayında ülkenin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump, bugün 900 bin kişinin katıldığı törenle görevi Barack Obama'dan teslim alacak. Kongre'de gerçekleştirilecek yemin töreni öncesi Beyaz Saray'a ilk adımını attılar. Beyaz Saray kapısında Barack Obama ve eşi Michelle Obama tarafından samimi bir şekilde karşılanan Donald Trump ve eşi Melaine Trump bir süre Beyaz Saray'da kaldı. Daha sonra ilk olarak Melaine Trump ve Michelle Obama ardından da Donald Trump ve Barack Obama ayrıldı. Donald Trump, gerçekleştirilecek yemin töreninin ardından görevi resmen Obama'dan devralmış olacak. Törene Hilary Clinton da katılıyor. (Muhammed Mollaoğlu/İHA)
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