Trump: Yakın zamanda Mısır'a geleceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Mısır'a yakın zamanda ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Mısır'a yakın zamanda ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Sisi'den övgü ile bahseden Trump, yakın zamanda Mısır'a ziyaret düzenleyeceğini ifade etti. "Mısır'a gideceğim" diyen Trump, "Yakın zamanda programıma ekleyeceğim. Sisi, zor koşullar altında muazzam işler başardı" ifadelerini kullandı. Sisi ise, "İmkansızı gerçekleştirebilen eşsiz bir kişisiniz" ifadesini kullandı.
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