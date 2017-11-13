13.11.2017 15:20 Trump ve Putin'in o açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'in Suriye'deki çatışmanın askeri çözümü olmadığı yönündeki açıklamalarını, 'Askeri çözüm söz konusu değilse, o zaman çeksinler askerlerini. Orada Türkiye'nin askeri yok ki. Onların var' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'in Suriye'deki çatışmanın askeri çözümü olmadığı yönündeki açıklamalarını, "Askeri çözüm söz konusu değilse, o zaman çeksinler askerlerini. Orada Türkiye'nin askeri yok ki. Onların var" dedi.

Rusya, Kuveyt ve Katar ziyaretleri öncesi İstanbul Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olası Afrin operasyonuyla ilgili, "Gerekli adımları atmakta kararlıyız. Bundan sonraki süreçte de kararlılığımız devam edecek. Rusya ile müşterek adım atmanın görüşmelerini kendilerin ile de yaptık. Onların olumlu yaklaşımı bizim planımızı uygulamaya çok daha değişik şekilde yapmamıza olanak veriyor" ifadelerini kullandı.

Trump ve Putin'in Suriye'deki çatışmanın askeri çözümü olmadığı yönündeki açıklamaları da sorulan Cumhurbaşkanı, "Ben bu ifadeleri anlamakta zorlanıyorum. Askeri çözüm mümkün değil deniliyor. Öbür tarafta merkezi yönetimin şu ana kadar askeri yöntemlerle öldürdüğü insan sayısı 1 milyona ulaştı. Askeri çözüm söz konusu değilse, o zaman çeksinler askerlerini. Orada Türkiye'nin askeri yok ki. Onların var. Çeksinler askerlerini, siyasi yönteme başvurulsun. Bir an önce hep birlikte orada seçime gitmenin yolları aransın. 7-8 yıl içinde bu yönteme başvuruldu mu? Dünyayı aldatma yöntemlerine gitmeyelim. Bu bölgeyi en iyi tanıyan biziz" diye konuştu.



