Trump ve Putin, G-20 zirvesinde buluşacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Hamburg'ta gerçekleşecek G-20 zirvesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi için ümitli olduklarını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Hamburg'ta gerçekleşecek G-20 zirvesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi için ümitli olduklarını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşecek G-20 zirvesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Peskov, görüşmeye ilişkin ümitli olduklarını belirterek, G-20 Zirvesi'nde gerçekleşecek toplantının iki ülke arasında etkin bir çalışma diyaloğunun kurulmasına yardımcı olacağını umduklarını söyledi. Peskov yaptığı açıklamada, Washington ve Moskova arasında kurulacak bir diyaloğun dünyanın her yerindeki çatışmaların çözülmesine yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Peskov, cuma günü Hamburg'da düzenlenecek olan G-20 toplantısının oturum aralarında gerçekleşmesi beklenen toplantıda, iki ülkenin Suriye'de uluslararası terörle beraber mücadele etme ihtimalini görüşüleceğini bildirdi.

