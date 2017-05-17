Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

Beyaz Saray'da dün gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider Twitter'dan görüşmeye ilişkin mesaj verdi.

TRUMP: BÜYÜK ONUR

ABD Başkanı Donald Trump "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak büyük onurdu." şeklinde tweet attı.

ERDOĞAN: İŞBİRLİĞİMİZ GÜÇLENECEK

Recep Tayyip ​Erdoğan ise "Konukseverliğiniz için teşekkürler. İnanıyorum ki bugünkü toplantı uzun süreli ittifakımızı ve stratejik işbirliğimizi güçlendirecek." yanıtını verdi.

20 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Trump ve Erdoğan arasındaki görüşme, dün Türkiye saatiyle saat 19.40'ta başlamıştı.

İki liderin görüşmesi 20 dakika sürmüş, geri kalan zamanda heyetler arasında görüşmeler gerçekleşmişti.

Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmede YPG'ye silah desteği konusu öne çıkarken, liderlerin ılımlı mesajlar verdiği değerlendirmesi yapılmıştı.