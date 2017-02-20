Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için McMaster'ı seçti

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Korgeneral H.R. McMaster'ı seçti. Trump, görevi üstlenecek McMaster'ı, "muazzam bir yeteneğe ve deneyime sahip birisi" olarak tanımladı.

Ordu içerisinde entelektüel yetenekleriyle bilinen McMaster, Vietnam savaşına ve Bush dönemindeki Irak işgaline karşı duruşuyla dikkat çekmişti.

​Ulusal Güvenlik Danışmanlığı koltuğu, eleştiriler nedeniyle görevden istifa etmeye zorlanan Michael Flynn'den sonra boş kalmıştı.

Flynn'in ardından Trump'ın üç ismin üzerinde durduğu açıklanmıştı.