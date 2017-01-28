Trump'tan yeni Savunma Bakanına: Sen doğru zamanın doğru adamısın

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Savunma Bakanı James Mattis Pentagon'da gerçekleştirilen törende yemin etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Savunma Bakanı James Mattis Pentagon'da gerçekleştirilen törende yemin etti.

ABD Başkanı Donald Trump da Pentagon'da gerçekleştirilen James Mattis'in yemin törenine katıldı. Törende konuşan Trump, Mattis'e "Sen doğru zamanın doğru adamısın" diyerek Mattis'e teşekkür etti. Trump tören sonunda Amerikan ordusunun büyütülmesini ve nükleer silahların geliştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

(Muhammed Mollaoğlu / İHA)