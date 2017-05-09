Trump'tan 'Rusya ile işbirliği' iddialarına yalanlama
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile işbirliği yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile işbirliği yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile arasında işbirliği olduğu yönündeki iddialarla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya-Trump işbirliği tamamen yalan. Vergi ödeyenlerin paralarıyla finanse edilen bu saçmalık ne zaman sona erecek? Clapper (Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü), yalan haber yapan medya kuruluşları da dahil, herkesin bildiği gibi Rusya ile Trump arasında işbirliğine dair bir 'kanıt olmadığını' tekrar tekrar söylemişti" ifadelerini kullandı. Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, daha önce konuya ilişkin, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirdiğine dair bir kanıt bulunmadığını söylemişti.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.