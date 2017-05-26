Trump'tan Ramazan mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman aleminin Ramazan ayını kutlayarak, 'Amerikan halkı adına tüm Müslümanlara huzurlu bir Ramazan geçirmelerini diliyorum' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman aleminin Ramazan ayını kutlayarak, "Amerikan halkı adına tüm Müslümanlara huzurlu bir Ramazan geçirmelerini diliyorum" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, yayınladığı bir mesajla Müslüman aleminin Ramazan ayını kutladı. Trump, "Amerikan halkı adına tüm Müslümanlara huzurlu bir ramazan geçirmelerini diliyorum" dedi. İngiltere ve Mısır'daki terör saldırına işaret eden Trump, "Ramazan ayının ruhuna rağmen, terör eylemleri gerçekleşiyor. Bu tür eylemler yalnızca teröristleri ve saptırılmış ideolojilerini yenmek için kararımızı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarete değinen Trump, "Amerika her zaman terörle mücadelede partnerlerinin yanında yer almıştır. Gelecek nesillerin bu beladan kurtulmalarını ve huzur içinde ibadet edebilmelerini garanti altına almalıyız" dedi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Müslüman aleminin Ramazan ayını kutlayarak, "Huzurlu ve kutlu bir Ramazan diliyorum. Ramazan ayı saygı, cömertlik ve kendi kendini yansıtma ayıdır" mesajını yayınladı.
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