Trump'tan Orta Doğu ülkelerine çağrı

Arap İslami Amerikan Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ülkelerine terörizme karşı hareket etme mesajı vererek, 'Onları ibadet yerlerinizden, kutsal topraklarınızdan, topluluklarınızdan ve bu dünyadan kovun' dedi.

Arap İslami Amerikan Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ülkelerine terörizme karşı hareket etme mesajı vererek, "Onları ibadet yerlerinizden, kutsal topraklarınızdan, topluluklarınızdan ve bu dünyadan kovun" dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 55 Müslüman ülkenin temsilcilerinin katıldığı Arap İslami Amerikan Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump, dünyadaki terör kurbanlarının ezici çoğunluğunun "Arap, Müslüman ve Orta Doğu ülkelerinin masum insanları" olduğunu ve kurbanların yüzde 95'inin Müslüman olduğunu söyledi. Terörizmin yalnızca ölenlerin sayısıyla değil "yıkılan hayaller" sayısıyla da ölçülmesi gerektiğini kaydeden Trump, DEAŞ ve diğer radikal terör örgütlerinin en ölümcül etkiyi ve hasarı yine Arap ülkelerine vermiş olduğunu dile getirdi. Trump, Müslüman ülkelere seslenerek "Onları ibadet yerlerinizden, topluluklarınızdan, kutsal topraklarınızdan ve bu dünyadan uzaklaştırın" dedi. ABD Başkanı, terörizmin dünyanın her yerine yayıldığını belirterek, "Barış yolu, bu kutsal ve antik topraklarda başlıyor" şeklinde konuştu.

