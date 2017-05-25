Trump'tan NATO Liderler Zirvesi'nde terör vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde konuşma yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde konuşma yaptı. ABD Başkanı Donald Trump Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesinde Manchester'da meydana gelen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk kez NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Trump, İngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen bombalı saldırıyı kınayarak "Barbarca ve korkunç" olduğunu kaydetti. Trump, terörizmin şeytansı yönüne vurgu yaparak "Konsere katılan masum küçük kızlar ve diğerleri korkunç bir şekilde öldürüldü ve yaralandı" dedi. Trump, ABD'de yaşanan istihbarat sızıntılarının Manchester'daki saldırıyla bağlantılı olmasının da oldukça rahatsız edici olduğunu söyledi. Aşırıcılara tekrar vurgu yaparak onları toplumdan dışlanmış, "kaybedenler" olarak nitelendiren Başkan Trump, ABD'nin terörle mücadeleye durmadan devam edeceğini söyledi.
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