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Trump'tan Kim'e: Ben ona 'kısa ve şişman' dedim mi hiç?
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Trump'tan Kim'e: Ben ona 'kısa ve şişman' dedim mi hiç?

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi için yaşlı ifadesini kullanan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un için, 'Ben ona 'kısa ve şişman' dedim mi hiç?' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi için yaşlı ifadesini kullanan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un için, "Ben ona 'kısa ve şişman" dedim mi hiç?" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam'daki Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Zirvesi'ne katıldıktan sonra bir dizi tweet attı. Trump, son olarak sosyal medya hesabından Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kendisi için kullandığı "yaşlı" ifadesine değindi. Trump paylaşımında, "Kim Jon-Un, ben ona 'kısa ve şişman' demezken neden bana yaşlı diyerek hakaret ediyor? Onunla arkadaş olmayı denedim, belki bir gün olur" ifadelerini kullandı.
Trump, Salı günü Güney Kore'de yaptığı açıklamada, "Bizi hafife almayın ve denemeyin. Elde ettiğiniz silahlar sizi daha güvenli bir ülke yapmıyor" demişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ise Trump'ın açıklamalarına, "Trump gibi yaşlının sözleri ilerleyişimizi durduramaz" yanıtını vermişti.

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