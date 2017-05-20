Trump'tan kılıç dansı

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında geleneksel kılıç dansına katıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında geleneksel kılıç dansına katıldı. İlk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'da Al Murabba Sarayı'ndaki karşılama töreninde, eline aldığı kılıç ile dans eden Suudluların arasına katıldı.
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