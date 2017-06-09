Trump'tan Katar açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ı uyararak, 'Katar için artık teröre destek vermeyi durdurma zamanıdır' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ı uyararak, "Katar için artık teröre destek vermeyi durdurma zamanıdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, giderek tırmanan Katar krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, "Katar için artık teröre destek vermeyi durdurma zamanıdır" dedi.

