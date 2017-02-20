Trump'tan, İsveç açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İsveç'e yönelik sözlerine açıklık getirdi. Trump, 'Benim, İsveç'te neler olup bittiğine ilişin sözlerim, Fox News'te yayınlanan göçmenler ve İsveç'e ilişkin programa gönderme yapıyordu' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsveç'e yönelik sözlerine açıklık getirdi. Trump, "Benim, İsveç'te neler olup bittiğine ilişin sözlerim, Fox News'te yayınlanan göçmenler ve İsveç'e ilişkin programa gönderme yapıyordu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Florida'da gerçekleştirdiği konuşmasında, "Ülkemizi terörden korumalıyız. Dün İsveç'te neler olduğumu gördünüz" demiş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Trump'ın herhangi bir terör saldırısı yaşanmamış olan İsveç'e yönelik bu ifadeleri kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturmuştu. İsveç eski Dışişleri Bakanı Carl Bildt ise, Trump'a sosyal medyadan cevap vererek, "Sen dün gece ne içtin" dedi. ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Benim, İsveç'te neler olup bittiğine ilişin sözlerim, Fox News'te yayınlanan göçmenler ve İsveç'e ilişkin programa gönderme yapıyordu" dedi.

(Metin Altınışık/İHA)