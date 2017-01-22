Trump'tan gösterilerle ilgili açıklama

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, aleyhinde yapılan gösterilere ilişkin bir açıklama yaptı.
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, aleyhinde yapılan gösterilere ilişkin bir açıklama yaptı. Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, "Barışçıl gösteriler, demokrasimizin ayırıcı özelliğidir. Aynı fikirde olmasam bile insanların görüşlerini ifade etme haklarını kabul ediyorum" dedi.
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