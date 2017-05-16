Trump'tan Erdoğan yorumu: Harika bir adam

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili 'Harika bir adam' dediği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili "Harika bir adam" dediği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde önemli bir detay ortaya çıktı. Telefon görüşmesi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan söz edilirken, Trump'ın Merkel'e, Erdoğan için "Harika bir adam" dediği ifade edildi. Merkel'in ise Trump'ın sözlerini bitirmesinin ardından Erdoğan'ın kendisi ve diğer Avrupalı liderlerle ilgili açıklamalarını ve Nazi benzetmelerini dile getirdiği kaydedildi. Merkel'in açıklamalarının ardından Trump'ın şaşırdığı ifade edilirken, Beyaz Saray bu konuda açıklama yapmadı. Alman hükumeti de görüşmenin gizli gerçekleştirildiğini kaydederek açıklamadan kaçındı.

