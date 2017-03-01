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Trump'tan DAEŞ'e net mesaj: Müslüman dostlarımızla çalışacağız!
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Trump'tan DAEŞ'e net mesaj: Müslüman dostlarımızla çalışacağız!

Trump Kongrede, DEAŞ'la mücadele, Meksika duvarı, ABD ordusunun yeniden inşası gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Kongresinin iki kanadını temsil eden Senato ile Temsilciler Meclisinin ortak oturumunda vekillere hitap eden Trump, ağırlıklı olarak Amerikan ekonomisiyle ilgili attığı adımları anlattı. DEAŞ ve yasa dışı göçmenlerle mücadele vaadini yineleyen Trump, ülkede birliği sağlamak istediğini vurguladı.

CUMHURİYETÇİLER SIK SIK AYAKTA ALKIŞLADI

Salona girişinde Cumhuriyetçi vekiller tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan ve konuşması sık sık alkışlarla bölünen Trump, yaklaşık bir saat süren hitabında göreve geldiği günden itibaren ekonomi alanında birçok adım attığını belirtti.

ABD'nin güvenliğini sağlama noktasında gerekli gördükleri tedbirleri alacaklarını kaydeden Trump, ABD ve Avrupa'da yaşanan terör saldırılarından örnekler vererek DEAŞ tehdidine karşı kararlılık vurgusu yaptı.

DEAŞ'A KARŞI MÜTTEFİKLERLE BERABER ÇALIŞMA VURGUSU

Terör örgütü DEAŞ'ı kastederek, "Bu alçak düşmanı yeryüzünden temizlemek için İslam dünyasındaki dostlarımız ve müttefiklerimiz de dahil tüm müttefiklerimizle beraber çalışacağız." diyen Trump, savunma harcamalarında öngördüğü ciddi artışa da dikkati çekti.

Trump, "Söz verdiğim gibi, Müslüman ve Hristiyanları, her din ve inançtan kadın, erkek ve çocukları katleden kanunsuz vahşiler topluluğu olan DEAŞ'ı ortadan kaldırma planı hazırlaması için Savunma Bakanlığına talimat verdim." ifadesini kullandı.

"ORDUYU YENİDEN İNŞA EDECEK BİR BÜTÇEYİ KONGREYE GÖNDERİYORUM"

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bütçesinin ciddi oranda artırılması için çalışmalara başladıklarını da aktaran Trump, "Amerikan tarihindeki en büyük bütçe artışlarından birinin hazırlanmasını istiyor ve orduyu yeniden inşa edecek bir bütçeyi Kongreye gönderiyorum." diye konuştu.

İRAN'A GÖZDAĞI

Trump ayrıca İran'ın eylemlerine dikkati çekerek, "İran'ın füze programını destekleyen kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar getirdim ve İsrail devleti ile sarsılmaz ittifakımızı yeniden tasdik ettim." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, NATO ile ilişkilere de değindi. Bu konuda Trump, "Faşizmi tahtından eden iki dünya savaşı ile komünizmi mağlup eden Soğuk Savaş arasında harmanlanmış NATO'yu güçlü bir şekilde destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

MEKSİKA SINIRINA DUVAR

ABD'nin güney sınırının güvenliği konusuna da konuşmasında yer ayıran Trump, Meksika sınırına duvar inşa edileceğini bir kez daha dile getirdi. Trump, "Yakın zamanda başlayacak ve bittiği zaman uyuşturucu kaçakçılığına ve suça karşı çok etkili bir silah olacak." dedi.

Bugüne kadar sınır güvenliği konusunda gerekli adımların atılmadığını savunan Trump, mevcut kanunların etkili bir şekilde uygulanmadığını, kendi yönetiminin bu kanunları uygulayacağını belirtti.

Son haftalarda ABD'deki Yahudi merkezlerini hedef alan saldırı tehditlerine de işaret eden Trump, "nefretin ve kötülüğün her türlüsünü kınama noktasında bir araya gelmiş bir ülke" olduklarını anlattı.

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