Trump'tan Comey açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, FBI Direktörü James Comey'in görevden alınması kararını savunarak, 'Cumhuriyetçi ya da Demokrat olsun, Washington'daki herkesin güvenini kaybetti' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, FBI Direktörü James Comey'in görevden alınması kararını savunarak, "Cumhuriyetçi ya da Demokrat olsun, Washington'daki herkesin güvenini kaybetti" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, FBI Direktörü James Comey'in görevden alınması kararıyla ilgili, "Cumhuriyetçi ya da Demokrat olsun, Washington'daki herkesin güvenini kaybetti" ifadelerini kullandı. Trump, "Demokratlar'ın da James Comey hakkında, işine son verilmesi de dahil en kötü şeyleri söylediklerini ama şimdi üzgün rolü oynadıkları" açıklamasını yaptı. Comey'e gönderdiği mektupta "FBI'ı etkin bir şekilde yönetmeye yetkin değilsin" diyen Trump, Comey'in görevine son verdi.
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