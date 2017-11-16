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Trump'tan BM'ye Suriye çağrısı
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Trump'tan BM'ye Suriye çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Suriye'de kimyasal silahların kullanımına ilişkin incelemelerin yenilenmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Suriye'de kimyasal silahların kullanımına ilişkin incelemelerin yenilenmesi çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, tüm BM Güvenlik Konseyi üyelerine seslenerek, Suriye'de kimyasal silahların kullanılmasına ilişkin yürütülen uluslararası incelemenin yenilenmesi çağrısında bulundu. Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Esad rejiminin kimyasal silahlarla bir daha toplu katliam yapmayacağından emin olmak için tüm BM Güvenlik Konseyi üyelerinin ortak araştırma mekanizmasının yenilenmesi için oy kullanması gerekiyor" dedi.
BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından oluşturulan ortak soruşturma misyonunun (JIM) görev süresi yarın doluyor. 15 BM Güvenlik Konseyi üyesinin, ABD ve Rusya'nın uluslararası soruşturmayı yenileme yönündeki önerileri üzerine oy kullanması bekleniyor. BM misyonunun görev süresinin uzatılmasını talep eden karar tasarısı Rusya tarafından 24 Ekim'de daha önce veto edildi.
BM misyonu JIM, Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla 2015 yılında oluşturulmuştu.
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