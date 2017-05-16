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Trump'tan basın toplantısında terörle mücadele vurgusu
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Trump'tan basın toplantısında terörle mücadele vurgusu

Basın toplantısında ilk sözü Trump aldı. Trump yeni dönemde terörle mücadelede PKK ve DAEŞ'e karşı Türkiye'nin yanında olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geldikten kameraların karşısında çıktı.

Trump ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:

KOMÜNİZMLE MÜCADELE VE KORE HATIRLATMASI

"Erdoğan'ı konuk etmekten şeref duyuyorum. Türk ve ABD halkları onlarca yıldır dost ve müttefiktir. Türkiye komünizmle savaşta son derece önemli bir ülkeydi. SSCB'ye karşı efsanevi bir varlık gösterdi.

Türk askerlerinin Kore'de ABD askerleriyle omuz omuza savaştılar ve kahramanlıkları unutulmaz. Onların cesaretleri bizim askerlerimizin hala unutmadığı şeylerden biridir. Komutanlarımız Türk askerlerinin şerefini hep övmüştür. Şu anda terörle mücadelede yeni bir düşmanımız var ve beraber mücadele veriyoruz.

PKK VE DEAŞ'A KARŞI DESTEK

Türk halkı korkunç terör saldırılarıyla karşılaştı. Türk halkına desteğimizi sunuyoruz. Türkiye'yi terörle mücadelede destekliyoruz. DEAŞ gibi PKK gibi mücadelede destekliyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin Suriye'de barış çabalarını takdirle karşılıyoruz. Tek yapmanız gereken gazetelerin baş sayfalarına bakmanız. Ne demek istediğimizi anlarsınız.

TÜRKİYE'NİN SİLAH SİPARİŞLERİ

Barışçıl bir sonuç için gerçekleştirilen tüm çabaları takdir ediyoruz. Sayın Erdoğan'la karşılıklı ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu silah siparişleri vardır ve bunların Türkiye'ye ulaşması için gerekeni yapacağız."

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