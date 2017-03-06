Trump'tan 6 ülkeye vize sınırlaması

ABD Başkanı Donald Trump, nüfusunun çoğu Müslüman olan 6 ülkeye 3 ay yeni vize sınırlaması getiren düzenlemeyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, nüfusunun çoğu Müslüman olan 6 ülkeye 3 ay yeni vize sınırlaması getiren düzenlemeyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten birkaç hafta sonra 'terör tehdidi' gerekçesiyle bazı Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararını duyurmuştu. Trump'ın bu kararından dolayı dünya genelinde protesto gösterileri düzenlenmişti. Trump ise kararından vazgeçmeyeceğini kaydetmişti. Ancak kararın yürürlüğe girmesi, federal mahkeme tarafından engellenmişti. ABD Başkanı Donald Trump da ABD'ye göç ve seyahate dair yeni başkanlık kararnamesini bugün imzaladı. Kararname, 6 Müslüman ülkenin vatandaşlarına 90 gün boyunca ABD'ye seyahat yasağı getiriyor. Bir önceki kararnamede ABD'ye girişi yasaklanan ülkeler arasında yer alan Irak, yeni kararnamede ise listeden çıkartıldı. Geçerli vizeye sahip olan Iraklıların ülkeye giriş yapabilecekleri bildirildi.

Yeni kararname 16 Mart'ta yürürlüğe girecek.

