Trump, Suudi Arabistan'da

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'da Kral Selman Askeri Üssünde karşılandı.Karşılamanın ardından Yemame Sarayı'na geçildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'da Kral Selman Askeri Üssünde karşılandı.Karşılamanın ardından Yemame Sarayı'na geçildi.

Yemame Sarayı'nda milli marşların okunması ve resmi törenin ardından Kral Selman, ABD Başkanı Trump'a, en üst düzey devlet nişanı Kral Abdulaziz Devlet Nişanı'nı takdim etti. Törende, Trump'a eşi Melania Trump, kızı Ivanka Trump ve beraberindeki heyet de eşlik etti.

ABD Başkanı Trump resmi ziyaretleri kapsamında ikili görüşme gerçekleştirecek. Trump, ABD-Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve İslam ülkeleri zirvelerine katılacak.

