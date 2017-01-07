07.01.2017 22:56 Trump: Sadece aptallar Rusya ile ilişkilerin bozulmasını ister

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, Rusya ile iyi ilişkiler içerisinde olmanın 'kötü değil iyi' bir şey olduğunu belirterek bunu ancak aptalların ve budalaların istemeyeceğini dile getirdi. ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, Rusya ile iyi ilişkiler içerisinde olmanın 'kötü değil iyi' bir şey olduğunu belirterek bunu ancak aptalların ve budalaların istemeyeceğini dile getirdi.



20 Ocakta ABD'nin 45. başkanı olarak koltuğa oturacak olan Trump, Rusya ve ABD ilişkileriyle ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, "Rusya ile iyi ilişkilere sahip olmak kötü değil iyi bir şey. Sadece aptal insanlar ya da budalalar bunun kötü olabileceğini düşünür" diye yazdı.



Başkanlığı devralmasından sonra Rusya ve diğer ülkelerin ABD'ye daha fazla saygı duyacağını öne süren Trump, ABD'nin dünya genelinde yeteri kadar problemi olduğunu kaydederek, "Birlikte çalışarak dünya genelindeki büyük ve baskı kuran problemleri çözeceğiz" şeklinde tweet attı.

