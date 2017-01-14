Trump: Rusya'ya yönelik yaptırımlar bir süre daha devam edecek

Obama, Rusya'ya yönelik yaptırımları 1 yıl daha uzattı Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta, ABD'nin Rusya ve Çin'le kuracağı ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta Barack Obama'dan devraldıktan sonra ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları ‘bir süreliğine' devam ettireceğini belirten Trump, Moskova ile iyi ilişkiler geliştirilirse yaptırımların kaldırılabileceğini dile getirdi. Trump, “İyi geçinirseniz ve Rusya bize gerçekten yardımcı olursa neden iyi şeyler yapan birisine yaptırım uygulayasınız?” dedi.

TRUMP'TAN TEK ÇİN POLİTİKASINI DEĞİŞTİRME SİNYALİ

ABD'nin Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak kabul eden ‘Tek Çin' politikasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Trump, Pekin'le ile her şeyi müzakere edebileceklerini bildirdi. Trump, Çin'in ticari uygulamalarında bir değişiklik olmazsa ‘Tek Çin' politikasına bağlı kalmayabileceğini sözlerine ekledi.

ABD'nin 1979 yılında Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesinden bu yana başkan seçilmesinin ardından Trump'ın ilk kez Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile telefon görüşmesi yapması, Çin'de endişeye neden olmuştu.