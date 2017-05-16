Trump Rusya iddiasını doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile bilgilerin paylaşılması kararını savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile bilgilerin paylaşılması kararını savundu. Bir Beyaz Saray görevlisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da Rus yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda 'gizli bilgileri' paylaştığını ifade etmişti. Trump, gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump, "Başkan olarak, uçuş güvenliği ve terörizme dair gerçekleri Beyaz Saray'daki açık buluşmada Rusya ile paylaşmak istedim. İnsani nedenler ve Rusya'nın DEAŞ'a, terörizme karşı hava saldırılarını geliştirmesini istiyorum" ifadelerini kullanarak iddiaları doğrulamış oldu. Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Rusya ile gizli bilgilerin paylaşıldığına dair ifadelerin gerçeği yansıtmadığı, küresel sorunların ele alındığı kaydedilmişti.
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