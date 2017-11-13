13.11.2017 13:10 'Trump Putin'den korkuyor'

Eski CIA Direktörü John Brennan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den korktuğunu söyledi. Eski CIA Direktörü John Brennan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den korktuğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın APEC Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeden sonra Eski CIA Direktörü John Brennan bir açıklama yaptı. Brennan, Putin için "Putin çok akıllıca hareket etti, Trump ise şaşkına döndü" ifadelerini kullandı. Brennan, kendisine Trump ile ilgili sorulan bir soruya, Trump'ın Putin tarafından herhangi bir sebeple korkutulduğunu ya da 'seçimlere müdahale' ile ilgili soruşturmanın sonucunda ortaya çıkabileceklerden korktuğunu düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Trump Cumartesi günü, APEC zirvesinde Rusya lideriyle yaptığı toplantı sonrasında Rusya müdahalesi ile ilgili varsayımların Putin'i rahatsız ettiğini ve bunun da Amerika için iyi olmayacağını söylemişti. Trump ayrıca, Moskova'nın müdahalesi konusunun iki ülke arasındaki ilişkiler için yapay bir bariyer olduğunu belirtmişti.

(Şehriyar İmanbeyli / İHA)

