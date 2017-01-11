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Trump: Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değildir
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Trump: Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değildir

ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, kasımdaki seçimlerden zaferle çıkmasının ardından ilk kez basın toplantısı düzenliyor.

Trump'ın konuşmasından önce sahneye çıkan gelecekteki Başkan Yardımcısı seçilmiş başkanla ilgili ‘yalan haberlere' ateş püskürdü. Pence, bu iddiaları yayınlayan basın kuruluşlarının ‘sorumsuz bir karar' aldığını ifade etti. Konuşmasının başında Trump, 'gazeteci gibi davranan' ve etrafındaki ‘yanlış haberleri' ve ABD istihbarat kurumlarının Rusya'nın ABD'deki seçimleri etkilediği iddiaları kınamak konusunda kendisine destek veren gazetecilere' teşekkür etti.

'RUSYA, IŞİD'LE MÜCADELEDE İYİ BİR ORTAK OLABİLİR'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili bir soruya cevap veren Trump, “Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değildir. Rusya'yla uzun zamandır kötü ilişkilerimiz var. Rusya aslında IŞİD'le mücadelede iyi bir ortak olabilir” dedi. Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair iddialarla ilgili de konuşan Trump, şunları söyledi: “Böyle bir bilginin sızdırılması utanç verici. Haberler gerçek dışı. Bu haberleri rakiplerimiz yaptı. Gerçekten hasat ruhlu insanlar birisi bunu yayınladı ve sızdırdı. Bunun basılmaması gerekiyordu. Tam bir utanç kaynağıydı. Siber saldırıdan bahsediyorsa Rusya olabilir diğer ülkeler de olabilir 22 milyon kişini kaybedildiği zaman kimse tepki göstermedi. Çin de olabilir. Dünyadaki en başarılı bilgisayar uzmanlarından oluşan bir ekip topladık. Bu insanları bir araya getirip bir savunma hattı oluşturacağız. O kadar kötü bir güvenlikleri vardı ki. Tüm ülkemiz için siber saldırılara karşı savunma ortaya koymamız gerek."

'RUSYA VE PUTİN, İDDİALARIN GERÇEKDIŞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Rusya'nın başkanlık seçimlerinin sonuçlarına etki ettiğine dair idiaları da değerlendiren Trump, ”Rusya ve Putin, son açıklamalarında olayların gerçek dışı olduğunu söyledi. Ellerinde bir şey olsa açıklarlardı. Podesta bilgilerini açıkladıkları gibi bunu da açıklarlardı. (Demokrat aday Hillary Clinton'ın seçim kampanyasını yürüten John) Podesta'nın (başkanlık adayı Hillary) Clinton ile ilgi söyledikleri korkunçtu. Saldırıya uğrayan hacklenen yerlere bakın Cilinton'un münazara sorularını önceden aldıklarını öğrendik. Bunu Trump yapmış olsa gündem olurdu." Trump'ın konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

— Rusya'yla kolayca anlaşmalar yapabilirim ancak bunu istemiyorum çünkü bu anlaşmazlığa yol açar.

— Obamacare tam bir başarısızlık, ne derlerse desinler. Bunun üzerimize kalmasına izin vermeyeceğiz. Daha ucuz ve daha iyi bir sağlık sistemine sahip olacağız, bunun için çalışmalar devam ediyor. ​

— ABD'de herkes tarafından hackleniyoruz. Biz Cumhuriyetçi Ulusal Komite'de hacklenmedik çünkü güçlü koruma kalkanlarımız var.

— Rusya benim zamanımda daha önceki yöneticilere göre ülkemize daha fazla saygı duyacak. Daha iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Eğer anlaşamazsak da problem değil. Rusya, Çin, Japonya, Meksika, bütün bu ülkeler bize daha önceki yönetimlerden daha fazla saygı duyacak.
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