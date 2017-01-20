Trump protesto edildi

ABD'de bugün gerçekleştirilen yemin töreninin ardından göreve resmen başlayacak olan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelişinin ardından protestolar başladı.
ABD'de bugün gerçekleştirilen yemin töreninin ardından göreve resmen başlayacak olan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelişinin ardından protestolar başladı. ABD'de tarihi gün devam ederken Beyaz Saray'a ilk adımını atan Trump, Obama tarafından karşılandı. Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinin ardından beklenen protestolar da başladı. Beyaz Saray'ı kongreye bağlayan cadde üzerinde Trump karşıtı binlerce kişi bir araya geldi. "Bizim başkanımız değil" sloganları atan gruba polis müdahale etti.
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