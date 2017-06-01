ABD Başkanı Donald Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceklerini açıkladı. Trump'ın kongreye konuyla ilgili bilgi gönderdiği bildirildi.

"MÜZAKERE EDECEĞİZ"

Trump konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Amerikalı şirketlere, çalışanlara ve vergi mükelleflerine daha adil şartlar sunan bir anlaşma için müzakerelere başlayacağız. Çıkarlarımıza uyarsa geri döneceğiz.

"İKLİM DEĞİL ABD'YE KARŞI EKONOMİK AVANTAJ KAZANMA ANLAŞMASI"

Paris Antlaşması, iklim değişikliği mücadeleyle değil, diğer ülkerin ABD'ye karşı ekonomik avantaj kazanmasıyla ilgili bir anlaşma." dedi.

G-7 ZİRVESİNDE ANLAŞAMAMIŞTI

Trump'ın, Obama döneminde yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması'ndan ABD'yi geri çekmeye hazırlandığı konuşuluyordu. Trump, bu konuda G-7 zirvesinde diğer liderlerle anlaşamamıştı.

MERKEL GÖRÜŞME ÇOK ZOR OLDU DEMİŞTİ

"İklim konusundaki tartışma çok zorlu oldu, hatta çok yetersiz kaldı" diyen Merkel, 6 ülkenin ve AB tarafının, iklimin korunması konusunda varılan Paris Antlaşması'na bağlı kalacaklarını açıkça dile getirdiğini ve bu konuda ödün verilmeyeceğini açıklamıştı.