Trump, Papa Francis ile bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya'da Vatikan ziyareti kapsamında Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya'da Vatikan ziyareti kapsamında Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis ile bir araya geldi.

Yurt dışı ziyaretleri kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan'da Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis ile görüştü.

Trump'ın, Papa ile görüşmesinin ardından ise İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile kısa görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Trump, İtalya ziyaretinin ardından NATO zirvesine katılmak üzere Brüksel'e gidecek.

