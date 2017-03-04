Trump, Obama'ya 'hasta adam' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama hakkında Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu. Trump, Obama için 'hasta adam' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama hakkında Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu. Trump, Obama için 'hasta adam' dedi. ABD Başkanı Donald Trump twitter üzerinden, Barack Obama'yı seçim kampanyaları sırasında telefonlarını dinlemekle suçladı. Trump, Barack Obama'ya "hasta adam" dedi. Trump, Başkan Obama seçim yarışları esnasında Trump Tower'daki telefonlarını dinlettiğini öne sürdü. Trump, "Obama telefonlarımı nasıl dinletmiş olabilir. Bu yeni bir Watergate Skandalı" dedi.
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